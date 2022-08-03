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    İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları Suriyeliyi darbedip, gasbettiler

    Muğla Bodrum'da Suriye uyruklu kişiyi İzmir'den silah zoruyla kaçırıp darp ve gasbeden 6 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
    • 03.08.2022 - 23:50
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 00:26
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    İzmir'den silah zoruyla Bodrum'a kaçırdıkları Suriyeliyi darbedip, gasbettiler

    Dün saat 20.30 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta meydana gelen olayda, Enes Kıran (28), Emrehan İnce (23), Sezer Karabulut (31), Yiğit Koç (24) ve Ercan Çelik (37), Suriyeli uyruklu Muhammet İ.'yi İzmir’de oturduğu evinden silah zoruyla araca bindirip, Bodrum'a getirdi.

    Silah zoruyla kaçırıp gasbederek darbettiler

    Turgutreis Mahallesi'nde M.Y.'ye ait bir oto yıkamaya getirilen Muhammet İ., silah zorluyla B.B. ve Ö.T. isimli kişilerin yerini söylemesi tehdit edilip, ardından cep telefonu gasbedilerek, darbedildi. Olayın ardından oto yıkamadan ayrılan Muhammet İ., jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

    Jandarmanın operasyonuyla yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı

    Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. JASAT tarafından yapılan çalışma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alınırken, ev ve araçlarda yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden oto yıkama sahibi M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Enes Kıran, Emrehan İnce, Sezer Karabulut, Yiğit Koç ve Ercan Çelik, 'yağma', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.

    İzmir den silah zoruyla Bodrum a kaçırdıkları Suriyeliyi darbedip, gasbettiler #1


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