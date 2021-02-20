İzmir'in 20 yaşındaki genç kadının cesedi ormanda bulundu

Battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni bulunan genç kadının öldürüldükten sonra ormanlık alana atıldığı, cinayet zanlısının da yakalandığı öğrenildi.

Bir orman görevlisi İzmir'in Menderes ilçesi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti.

Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

OLAY YERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı.

Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi.

ELLERİYLE BOĞDU

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

T.Ö.İ.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkisine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi.

T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ileri sürüldü.

BATTANİYEYE SARIP ORMANLIK ALANA ATTI

Öte yandan, cinayet zanlısı T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı'yı boğarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp, aracının bagajına koyduğu öğrenildi.

T.Ö.İ.'nin genç kızın cesedini Yaren Tepe mevkisindeki ormanlık alana attığı bildirildi. T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.