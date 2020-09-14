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- İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü
İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü
- DHA
- 14.09.2020 - 17:39
İzmir'in Kınık ilçesinde oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi.
Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı.
GECE FENALAŞTI
Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. 3 yaşındaki Alya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.