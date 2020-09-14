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    İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

    Alya Yılmaz, ikinci kez kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 17:39
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    İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

    İzmir'in Kınık ilçesinde oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi.

    Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı.

    GECE FENALAŞTI

    Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. 3 yaşındaki Alya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

    İzmir de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü #1

    İzmir de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü #2

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