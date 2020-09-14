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İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

İzmir'de 3 yaşındaki Alya, bamya yedikten sonra fenalaşarak öldü

Alya Yılmaz, ikinci kez kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.