İzmir'de bir genç 300 lira için vuruldu

İzmir'de bir genç 300 lira için vuruldu

Çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açılan genç ağır yaralanırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesindeki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında M.F.Ö. (37), kendisine 300 lira borcu bulunan Fırat A. (24) ile bir tamirhane önünde karşılaştı.

İkili bir süre tartıştıktan sonra M.F.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Fırat A.'ya art arda ateş açtı.

VURAN SALDIRGAN KAÇTI

Fırat A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.A.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Fırat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

“300 LİRAMI NEDEN VERMİYORSUN”

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Bir görgü tanığının ifadesine göre M.F.Ö.'nün, Fırat A.'ya “300 liramı neden vermiyorsun?” diyerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.