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    İzmir'in uyuşturucu çetesi 'Alabaylar' çökertildi

    İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
    • AA
    • 06.07.2020 - 13:07
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    İzmir'in uyuşturucu çetesi 'Alabaylar' çökertildi #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden İzmir'in uyuşturucu çetesini çökertildiğini, "İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara..  Şükranlarımızla" ifadeleri ile duyurdu.

    Ayrıntılar gelecek...

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