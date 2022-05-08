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    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu

    Tütünçiftlik sahili küçük boylardaki binlerce denizanasıyla kaplanırken, çevrelerden atılan çöpler, yosunlarla birlikte görüntü kirliliğine neden oldu.
    • 08.05.2022 - 11:19
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    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu

    İzmit Körfezi'nde önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle denizin rengi turkuaza dönmüştü.

    DHA'nın haberine göre; Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahili binlerce denizanasıyla kaplandı. Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu.

    Sahilde denizanası istilası

    Yosunların yüzeye vurmasıyla müsilaja benzer görüntüler ortaya çıktı.

    Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #1

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #2

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #3

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #4

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #5

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #6

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #7

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #8

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #9

    İzmit Körfezi denizanalarıyla doldu #10


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