Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nin atıkları, sağanak yağışlarla birlikte denize karışarak kirlilik oluşturdu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yağışların ardından rengi siyaha dönen su, Eynerce Deresi'nden İzmit Körfezi'ne doğru aktı.

Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) açıkta depolanan kömür tozlarının yağmur sularına karışarak dereye akmasıyla kirlilik oluşurken, deniz kenarının bir bölümü de karardı.

Bazı kişilerin ise kömür tozlarının suyla buluştuğu yerin yanı başında denize girdiği görüldü.

"İzmit Körfezi'ni kömür tozları kirletiyor"

OSB'deki kömür tozlarının derelerden İzmit Körfezi'ne aktığını söyleyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Maalesef Kömürcüler OSB'de, her yağışta olduğu gibi yine aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Çatalçeşme'de toplanan kömür tozları dereler yardımıyla İzmit Körfezi'ni kirletiyor. Ciddi bir kirlilik oluşuyor. Yüzeysel anlamda da yüzlerce metrekare alanı kirletmiş durumda." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde suyun rengi karardı VİDEO



"Tehlikeli olmasına rağmen yüzüyorlar"

Bölgeden kaldırılacağı açıklanan OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini belirten Sami, "Bizler bir an önce verilen sözlerin tutularak Kömürcüler OSB'nin kapatılmasını istiyoruz. Burayı kapatıp karma OSB değil de tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Kömürcüler OSB’nin kaldırılıp o bölgeye düzenli konut alanlarının oluşturulmasını istiyoruz. Burada yüzmek sakıncalı ve tehlikeli ama insanlar da derenin aktığı bölgenin yakınında denize girip yüzüyorlar." dedi.





































