Limanda demirli halde duran Sierra Leone bandıralı kuru yük gemisine, denizi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince deniz kirliliğine dair sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.

Son olarak yapılan kontrollerde, Körfez ilçesinde demirli olan, Sierra Leone bandıralı ve 'Prıncess Rawya' adlı kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğü tespit edildi.

1 MİLYON 804 BİN 776 LİRA CEZA

Gemiye yönelik 1 milyon 804 bin 776 lira ceza uygulanırken, balastın denize yayılımını önlemek amacıyla ekiplerce bariyer çekildi.

İzmit Körfezi’ni kirleten gemi cezasız kalmadı VİDEO























