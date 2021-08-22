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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza

Yakıt tankından İzmit Körfezi'ne sızıntı olduğu tespit edilen İtalyan bandıralı araç taşıma gemisine, 3 milyon 411 bin 174 TL ceza uygulandı.