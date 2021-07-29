İzmit’te 12 ton sahte deterjan ele geçirildi

Bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 ton toz deterjan geçirilirken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taklit ürünler ile mücadele kapsamında İzmit ilçesindeki bir depoda bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

12 TON SAHTE DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda ise toplamda bin 420 paket dolu deterjan, 345 adet taklit poşet olmak üzere yaklaşık 12 ton toz deterjan ele geçirildi.

Şahısların, İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı bahse konu depoda taklit ambalajlar ile paketleyerek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan şahıslar hakkında '6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.