Gölcük'te bulunan fabrikaya asit tankı taşıyan, 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki tır köprüye sıkıştı. Yaşanan olay nedeniyle ise kara yolu trafiğe kapandı.

İzmit'ten Gölcük'te bulunan bir fabrikaya asit tankı taşımakta olan 06 GE 9318 plakalı tır, saat 07.00 sularında TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda ilerlemeye başladı.

YÜKSEKLİĞİ 4 METRE 80 SANTİMETRE

Sürücüsünün bilinmediği ve yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğinde olan tır, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçmeye çalıştı.

İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı ViDEO

D-100 TRAFİĞE KAPANDI

Bu sırada köprüye sıkışan tır, D-100 kara yolu İzmit yönünü trafiğe kapadı.

Köprü altına sıkışan tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor.





































