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    İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı

    Gölcük'te bulunan fabrikaya asit tankı taşıyan, 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki tır köprüye sıkıştı. Yaşanan olay nedeniyle ise kara yolu trafiğe kapandı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 10:07
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    İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı

    İzmit'ten Gölcük'te bulunan bir fabrikaya asit tankı taşımakta olan 06 GE 9318 plakalı tır, saat 07.00 sularında TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda ilerlemeye başladı.

    YÜKSEKLİĞİ 4 METRE 80 SANTİMETRE

    Sürücüsünün bilinmediği ve yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğinde olan tır, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçmeye çalıştı.

    İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı ViDEO

    D-100 TRAFİĞE KAPANDI

    Bu sırada köprüye sıkışan tır, D-100 kara yolu İzmit yönünü trafiğe kapadı.

    Köprü altına sıkışan tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    İzmit te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı #1

    İzmit te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı #2

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    İzmit te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı #8

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    İzmit te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı #10

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