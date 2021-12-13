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- İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı
İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı
Gölcük'te bulunan fabrikaya asit tankı taşıyan, 4 metre 80 santimetre yüksekliğindeki tır köprüye sıkıştı. Yaşanan olay nedeniyle ise kara yolu trafiğe kapandı.
- DHA
- 13.12.2021 - 09:29
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:07
İzmit'ten Gölcük'te bulunan bir fabrikaya asit tankı taşımakta olan 06 GE 9318 plakalı tır, saat 07.00 sularında TEM Otoyolu Körfez gişelerinden çıktıktan sonra D-100 kara yolunda ilerlemeye başladı.
YÜKSEKLİĞİ 4 METRE 80 SANTİMETRE
Sürücüsünün bilinmediği ve yükü ile birlikte 4 metre 80 santimetre yüksekliğinde olan tır, Kuruçeşme gişeleri bağlantı köprüsünün altından geçmeye çalıştı.
İzmit'te asit tankı taşıyan tır köprüye sıkıştı ViDEO
D-100 TRAFİĞE KAPANDI
Bu sırada köprüye sıkışan tır, D-100 kara yolu İzmit yönünü trafiğe kapadı.
Köprü altına sıkışan tırı kurtarma çalışmaları devam ediyor.