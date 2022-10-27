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    İzmit'te boşanma aşamasındaki çift, birbirine girdi

    Bir kafede tartışan boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga sırasında koltuğa düşen kadına, eşi art arda yumruk attı.
    • 27.10.2022 - 11:46
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    İzmit'te boşanma aşamasındaki çift, birbirine girdi

    İzmit Kuruçeşme'deki kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A. arasında tartışma çıktı.

    Ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı.

    Sopayla peşinden gitti

    Bu sırada adam, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti.

    Kadın, kafenin çıkışında eşinin itmesiyle koltuğun üzerine düştü.

    Kocası da, koltuktaki kadına art arda yumruklarla vurdu.

    İki kadın, kocayı geri çekti

    Bu anlara tanıklık eden kafede çalışan kadın ile başka bir kadın müşteri, adamı tutarak geri çekti.

    Kavga bir süre sonra sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı.

    Şikayetçi oldu

    DHA’nın haberine göre T.A., olayın ardından emniyete giderek kocası T.A. hakkında şikayette bulundu.

    Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmit te boşanma aşamasındaki çift, birbirine girdi #1

    İzmit te boşanma aşamasındaki çift, birbirine girdi #2

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    İzmit te boşanma aşamasındaki çift, birbirine girdi #4


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