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    İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı

    Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralanırken etkisiz hale getirilen saldırgan Suat Ç. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.10.2021 - 21:25
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    İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı

    İzmit'te Seka Park içerisindeki bir kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.’nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi.

    Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.’yi yaraladı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

    Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.’nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.’yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

    İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    İzmit te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı #1

    İzmit te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı #2

    İzmit te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı #3

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