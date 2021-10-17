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- İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı
İzmit'te boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı kafede bıçakladı
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralanırken etkisiz hale getirilen saldırgan Suat Ç. gözaltına alındı.
- DHA
- 17.10.2021 - 21:25
İzmit'te Seka Park içerisindeki bir kafenin mutfağında çalışan Aynur Ç.’nin yanına boşanma aşamasındaki eşi Suat Ç. geldi.
Mutfakta yaşanan tartışma sırasında Suat Ç., eline geçirdiği bıçakla Aynur Ç.’yi yaraladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Aynur Ç.’nin çığlıklarını duyan kafe çalışanları, Suat Ç.’yi yakalayarak, etkisiz hale getirdi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
İlk müdahalesi yapılan Aynur Ç., ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Suat Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.