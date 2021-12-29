İzmit'te çantada bulunan bebek devlete teslim edildi

Dün çanta içerisinde sokağa bırakılan bebek, hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından teslim alındı.

İzmit'te dün akşam yaşanan olayda, bebek ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, dışarıda bir çanta fark etti.

Panik içerisinde ne yapacağını şaşıran kadın, mahalleden geçen kuryeden yardım istedi.

Çantanın içerisinde konulmuş yeni doğan bebeği çıkaran kurye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından bebeğin kız olduğu tespit edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm tetkiklerin ardından herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadı. Öğle saatlerinde bebek Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından teslim alındı.

Bebeğin hastaneye teslim edildikten sonra durumuyla ilgilenen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Reşat Gürpınar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"PATOLOJİK DURUMLA KARŞILAŞMADIK"

Gürpınar, “Akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 112 sağlık ekipleri tarafından hastanemize getirildi. Nöbetçi hekim ve hemşire arkadaşlarımız bebeği teslim aldılar. Biz de hem bebeği soğuktan korumak hem de şefkatli bakım için ünitemize yatırdık. Ünitemize yattığı andan itibaren hem fizik muayenesinde hem de yaptığımız ilk tetkiklerde herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadık.

BEBEK 14-15 GÜNLÜK

Bebeğimizin genel durumu iyi. Emmesi aktif. Biberonla aktif şekilde beslenebiliyor. Tetkiklerde herhangi bir sorun saptamadık. Şu anda da ilimize bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu’na bebeğimizi şefkatli bakım ve büyüme için devredeceğiz. Bebek, ilk tarttığımızda 3210 gram ve göbek bağı düşmüş olan bir bebeğimizdi. Tahmini olarak, 14 - 15 günlük gibi bir yaşı vardır” şeklinde konuştu.