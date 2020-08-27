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    İzmit'te dayak yiyen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı

    30 yaşındaki talihsiz adam, darbedilen kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise çok geçmeden yakalandı.
    • DHA
    • 27.08.2020 - 17:19
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    İzmit'te dayak yiyen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı

    İzmit sahil kenarında, dün gece yarısı saatlerinde bir kadının erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini gören 30 yaşındaki Yücel Kaya, koşup ayırmaya çalıştı.

    Kadının erkek arkadaşı K.D. (31) ile aralarında tartışma çıkan Kaya, kalbinin altından 2 bıçak darbesiyle yaralandı.

    HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yücel Kaya’yı ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    İzmit te dayak yiyen kadına yardım etmek isterken bıçaklandı #1

    YAKALANDI

    Burada hemen ameliyata alınan Kaya hayati tehlikeyi atlatırken, olay sonrası kaçan K.D. polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

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