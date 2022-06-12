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    İzmit'te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza

    İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi.
    • 12.06.2022 - 20:18
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    İzmit'te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi’nde denetim yaptı.

    Denetimler sırasında Liberya bandıralı bir gemideki yağ dolu varillerin patlayarak, yağların iskeleye ve denize döküldüğünü tespit etti.

    4 milyon 315 bin lira ceza

    DHA'nın haberine göre yapılan incelemelerin ardından gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira para cezası kesildi.

    Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

    İzmit te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza #1

    İzmit te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza #2

    İzmit te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza #3

    İzmit te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza #4

    İzmit te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza #5


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