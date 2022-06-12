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İzmit'te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza

İzmit'te denizi kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza

İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı bir gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza kesildi.