İzmit’te epilasyon sonrası kolları yandı

Epilasyon için bir güzellik merkezine giden kadının kollarında yanıklar oluştu. Tedavi gören kadın, doktor olmayan güzellik merkezlerine gidilmemesini tavsiye etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki güzellik merkezine lazer epilasyon yaptırmak için giden Tuba Yıldız (32), işlem sonrasında kollarında acı ve ağrılar hissetti.

Bir gün sonra doktora giden Yıldız'ın kollarında, birinci derece yanıklar olduğu tespit edildi.

‘Cildin kuru’ açıklaması

Güzellik merkezini arayıp durumu anlatan Tuba Yıldız'a, cildi kuru olduğu için böyle bir durum olabileceği söylendi.

Güzellik merkezinden ödediği paranın iadesini isteyen Tuba Yıldız, zararının karşılanacağını söylediklerini belirtti.

Yaşadıklarını anlattı

Olayı DHA’ya anlatan Tuba Yıldız, “28 Nisan günü ilk seans olarak kolum için lazer epilasyona gittim. O gün atış yaptıklarında da çok canım acımıştı. O gün oradan çıktım. Canım çok yanıyordu. O gün idare ettim. Sonra kolumda yanmalar ve su toplama başladı. Bayram günü uzun kollu giyemediğim için bütün gün evdeydim. Canım çok acıdığı için hiçbir yere gitmedim. Bayramın ikinci günü canım o kadar çok yanmaya başladı ki, Seka Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittim. Oradaki doktor da birinci dereceden yanık olduğunu söyleyerek merhem önerdi. Onları sürdüm.” dedi.

“Bu kolla mı gelinlik giyeceğim?”

Üyeliğini sonlandırarak ödediği ücreti geri istediğini söyleyen Yıldız, “Bayramda güzellik merkezi kapalı olduğu için dönüş yapmadılar. Bayramdan sonra aradım. Fotoğraflar gönderip, doktorun söylediklerini anlattım. Bana, 'Yanık değil. Cildiniz kuru olduğu için tahriş olmuştur' dediler. 2 hafta içerisinde geçeceğini söyleyip, 'merhem sürün' dediler. Ben evlilik arifesindeyim. Bu kolla mı gelinlik giyeceğim? Ben söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmedim. Bundan sonra gelmeyeceğimi söyleyerek, üyeliğimi sonlandırıp paramı iade etmelerini istedim.” diye konuştu.

“Doktor gözetiminde yaptırsınlar”

Doktor gözetimi olmadan kimsenin bu merkezlere gitmemesini söyleyen Yıldız, “Mümkünse doktor olmayan güzellik merkezlerine kimse gitmesin. Bu işlemi mutlaka doktor gözetiminde yaptırsınlar. Ben daha önce vücudumun başka bölgelerine yaptırdım ve sorun yaşamadım. Aynı yere neden gitmediğimi bilmiyorum. Bir anda cahilliğime geldi. Bir hata yaptım. Keşke o eski yere gitseydim. Orada doktor da vardı. Daha önce 2 farklı yere gittim ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Umarım iz kalmaz.” dedi.