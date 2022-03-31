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    İzmit’te eşini sokak ortasında öldürüp kaçtı

    Bir çocuk annesi kadın, sokakta tartıştığı eşi tarafından saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken; cani koca, 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı
    • DHA
    • 31.03.2022 - 08:51
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    İzmit’te eşini sokak ortasında öldürüp kaçtı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Kamer Sokak’ta yaşayan A.P. ile eşi H.P. arasında evde çıkan tartışma sokağa taştı.

    Çift, oturdukları apartmanın önünde tartışmayı sürdürürken bu sırada H.P., evden çıkarken yanına aldığı öğrenilen ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.

    A.P.'nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P ise olay yerinden uzaklaştı.

    KADIN ÖLDÜ, KATİL ÇOCUĞU DA ALIP KAÇTI

    Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada cinayet şüphelisi H.P.'nin ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtığı belirlendi.

    İzmit’te eşini sokak ortasında öldürüp kaçtı #1

    GEÇEN HAFTA TAŞINMIŞLARDI

    Çiftin geçen hafta mahalleye taşındıkları, sık sık da tartıştıkları öğrenildi.

    Polis, H.P.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmit’te eşini sokak ortasında öldürüp kaçtı #2

    İzmit’te eşini sokak ortasında öldürüp kaçtı #3


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