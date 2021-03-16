İzmit'te eski eşini öldüren zanlıya haksız tahrik indirimi

İzmit'te doğalgaz dağıtım ofisinde abonelik devri için buluştukları sırada eski eşi Ayşe Acar'ı başından vurarak öldüren Kerem Tuğral'a haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis verildi.

İzmit'in Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Ayşe Acar boşandığı 44 yaşındaki Kerem Tuğral ile birlikte yaşadıkları evin aboneliklerini iptal ettirmek için doğalgaz şirketinde buluştu.

Ayşe Acar, Kerem Tuğral tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

Olay yerinde gözaltına alınan Kerem Tuğral'ın, cinayeti daha önceden planladığı ve Ayşe Acar'ı ölümle tehdit ettiği için olaydan 13 gün önce hakkında tedbir kararı çıkarıldığı belirlendi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Kerem Tuğral’ın yargılanmasına bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma salonunda sanık Kerem Tuğral, öldürülen Ayşe Acar'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

Karar öncesinde son sözü sorulan sanık Kerem Tuğral, "Olay günü oraya öldürmek için gitmedim. Öyle bir düşüncem olsa mermiyi silahın ağzına verir, giderdim. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Önceki ifadelerimi tekrar ederim" dedi.

Müşteki avukatları haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

GÖNÜL İLİŞKİSİ NEDENİYLE İNDİRİM YAPILDI

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, Kerem Tuğral'ın 'Tasarlayarak Öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar kıldı. Evli kaldıkları dönemde maktul Ayşe Acar'ın başka kişilerle gönül ilişkisi yaşadığının ortaya çıkması nedeniyle cezada haksız tahrik indirimine hükmeden mahkeme heyeti, Kerem Tuğral'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına indirim uygulayarak 24 yıl hapis cezası verdi.





