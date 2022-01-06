İzmit'te iki iş adamının katili 17 yıl sonra yakalandı

Tabancayla vurularak öldürülen iş adamlarının cinayet şüphelisi, 17 yıl sonra yakalandı. Şüpheli ifadesinde, cinayeti 2 yıl önce ölen arkadaşıyla birlikte işlediklerini itiraf etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sepetçiler Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde, 15 Aralık 2005'te iş adamları Yusuf Hallaç ve Süleyman Acar'ın cesetleri bulundu.

Tabanca ile vurularak öldürülen Hallaç ve Acar’ın, o dönem yapılan çalışmalarda katillerine ulaşılamadı.

Dosya, 17 yıl sonra yeniden açıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 2020’DE ÖLDÜ

Dosyayı inceleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheli tespit etti.

Şüphelilerden T.O.'nun, 2020 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli, Uşak ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli ve Düzce'de gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

YILLARCA SAKLANDI

Uşak'ta yakalanan Namık E. ise ifadesinde Hasan Hallaç ve Süleyman Acar'ı, T.O. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti.

Hallaç ve Acar ile ticari anlaşmazlık yaşadıkları için cinayetleri işlediklerini belirten Namık E., iş adamlarını öldürdükten sonra üzerlerinde bulunan yüklü miktarda parayı ve kullandıkları kiralık aracı alıp, kaçtıklarını söyledi.

Aracı İstanbul'da terk ettiklerini belirten Namık E., sonrasında yıllarca saklandığını söyledi.

FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Namık E.'nin, cinayetin işlendiği yıllarda FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan Namık E.'nin, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı anlaşıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Namık E., bugün adliyeye sevk edildi.