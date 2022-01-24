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İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı

İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı

Mesai arkadaşları nöbette olduğu için düğününe gelemeyince Batuhan Kara, düğünün ardından eşini de alıp gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gitti.