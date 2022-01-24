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    İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı

    Mesai arkadaşları nöbette olduğu için düğününe gelemeyince Batuhan Kara, düğünün ardından eşini de alıp gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gitti.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 12:38
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    İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı

    İzmit’te itfaiye eri olarak görev yapan Batuhan Kara, mesai arkadaşlarını düğününe davet etti.

    Kentte bulunan yoğun kar yağışı nedeniyle nöbet tutan mesai arkadaşları düğüne gidemeyince, itfaiye eri Batuhan Kara ve eşi Nilüfer Kara, düğünün ardından gelinlik ve damatlıkla arkadaşlarının nöbet tuttuğu itfaiye müfrezesine gitti.

    MEŞALELER İLE KARŞILANDILAR

    İtfaiye müfrezesine giren çift, arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı. Büyük mutluluk yaşayan Kara çifti, tebrikleri kabul etti.

    Sosyal medyada paylaşılan o anlar, büyük ilgi gördü.

    İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı VİDEO

     

    İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı #1

    İzmit’te itfaiye eri, düğüne gelemeyen nöbetteki arkadaşlarına sürpriz yaptı #2


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