- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmit’te kadını döven saldırgana gece kulübü çalışanlarından dayak
İzmit’te kadını döven saldırgana gece kulübü çalışanlarından dayak
- İHA
- 13.03.2022 - 12:33
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Barlar Sokağı'nda bulunan gece kulübünde bir kadına tokat atan şahıs, işletme çalışanları tarafından dışarıya çıkarıldı.
Mekanın işletmecisi Z.K. ile şahıs arasında tartışma başladı.
Tartışma, kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı.
ÇALIŞANLARDAN DAYAK YEDİ
Mekanın işletmecisi Z.K., şahıs tarafından bıçaklanırken, şahıs ise mekan çalışanları tarafından darbedilerek yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
AMELİYATA ALINDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Mekanın işletmecisi Z.K.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMAK ZORUNDA KALDI
Öte yandan kavga kentin göbeğinde dakikalarca sürdü.
Polis ekipleri zaman zaman kavgayı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.