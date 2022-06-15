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    İzmit'te kapısına giden husumetlisini silahla vurdu

    Kapısına gelerek kendisiyle tartışan husumetlisini tabanca ile ateş ederek vuran şahıs, polise teslim oldu.
    • 15.06.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:49
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    İzmit'te kapısına giden husumetlisini silahla vurdu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Alikahya Mahallesi Behram Sokak üzerinde bulunan bir sitede tartışma çıktı.

    Saat 10.30 sıralarında çıkan tartışmada Yasin Y., aralarında husumet bulunan C.H.’nin kapısına gitti.

    Burada ikili arasında tartışma yaşandı. Yasin Y., iddiaya göre burada C.H. ve ailesine küfretti.

    Göğsünden ve bacağından vurdu

    C.H. evinde bulunan tabancasını alıp, ateşleyerek Yasin Y.’yi göğsünden ve bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. C.H. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

    Soruşturma sürüyor

    Ağır yaralanan Yasin Y., ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından polis evin içerisinde ve apartmanın merdivenlerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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