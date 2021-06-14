Hararet yapan otomobilin kaputu açılır açılmaz su kazanı patladı. Oto tamir ustasının elinde, birinci dereceden yanık meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hararet yapan bir otomobil, oto tamir ustası Hakan Tüccar’ın iş yerine geldi.

Tüccar, kontrol amaçlı otomobilin kaputunu açtığı sırada su kazanı patladı.

Eli yanan Tüccar, dükkanın banyosuna koşarak elini soğuk suyun altına tuttu.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Tüccar’ı ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Tüccar’ın elinde birinci dereceden yanık olduğu belirlendi.

İzmit'te kaputu açılan otomobilin su kazanı patladı VİDEO



“MESLEK HAYATIMDA BİR İLK YAŞANDI”

Çalışamaz duruma gelen Tüccar, olay anlarını şu ifadeler ile anlattı:

"İş yerine bir müşteri geldi ve aracın hararetinin yüksek olduğunu söyledi. Ben de kontrol amaçlı kaputu açtığım esnada araç patladı. O sırada kolum ve vücudumu kolladım. Elimde birinci dereceden yanık oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldım.

O esnada yüzümü kolladım, buna şükürler olsun. Araç patladıktan sonra direkt suya girmek istedim. Kendimi 15 dakika soğuk suda tuttum. Aracın su kazanı patladı. Meslek hayatımda bir ilk yaşandı. Kaputu açar açmaz patladı. Şu anda çalışamıyorum. Arkadaşım yardımcı oluyor.”