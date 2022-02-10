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    İzmit'te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor

    Kızlarının MR randevusundan dönen aile, otomobil kazası geçirdi. Yan dönen aracın içindeki anne ve baba hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızlarının tedavisinin sürdüğü bildirildi.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 15:54
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    İzmit'te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor

    İzmit'in Cedit Mahallesi, Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Murat Sönmez'in (50)  kullandığı 41 AEE 891 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Savrularak aile sağlığı merkezine çarpan aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ANNE, OLAY ANINDA BABA İSE HASTANEDE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Pamuk Sönmez'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı Nazlı (16) ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Murat Sönmez de kurtarılamadı.

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    HASTANEDEN DÖNDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Sönmez ailesinin, kızları Nazlı'nın rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne MR randevusuna gittiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

    4 çocuğu olduğu öğrenilen Sönmez çiftinin cenazeleri, Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze namazında aile yakınları, güçlükle ayakta durdu.

    GENÇ KIZIN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

    Kazada ağır yaralanan Nazlı'nın tedavisi ise Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #2

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #3

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #4

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #5

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #6

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #7

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #8

    İzmit te kaza: Anne ve baba can verdi, kızları yaşam savaşı veriyor #9


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