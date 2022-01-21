İzmit'te kenarda kalan mahalleleri çöp götürüyor

Sorumsuz kişiler tarafından yollara atılan çöpler, belediye tarafından da temizlenmeyince vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokaklar adeta bir çöpe dönüştü.

İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler kent merkezinde temizlik yaparken, kenarda kalan mahallelere neredeyse temizlik hizmeti verilmiyor.

ÇÖPLER GÜNLERCE SOKAKLARDA KALIYOR

Vatandaşların büyük sorumsuzluk yaparak attığı çöpler sokaklarda, kaldırımda aynı şekilde günlerce duruyor. Ormanlık alanların yanı başına bırakılan molozlar aylardır konulduğu yerde bekliyor.

VATANDAŞLAR UYARILARI DİNLEMİYOR

İzmit Belediyesi'nin 'Buraya çöp ve moloz bırakmayın' tabelasına rağmen vatandaşlar, aynı yere ısrarla moloz ve çöp bırakıyor.

SOKAKLAR SİGARA İZMARİTLERİYLE DOLDU

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde, kaldırımda bulunan ağaçların hemen hemen hepsinin altında yüzlerce sigara izmariti bulunuyor.

Kuruçeşme TEM otoyolu kenarından gelen bir başka fotoğrafta ise yol kenarında molozların yanı sıra, atıkların da olduğu görülüyor.

Vatandaşlar ise bu duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

"VATANDAŞ SORUMSUZ, BELEDİYE DE SORUMSUZ OLMAMALI"

Her gün bölgeden geçtiğini, kimsenin ilgilenmediğini ifade eden Mustafa T., "Vatandaş sorumsuz atıyor. Ancak İzmit Belediyesi niye temizlemiyor. Kimin görevi bunu temizlemek? Biri sorumsuz atıyor, diğeri de sorumsuz olmamalı. Belediyenin görevi buraları temizlemektir." dedi.