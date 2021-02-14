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    İzmit'te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

    Park halindeki bir otomobile ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarparak yaralanan yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 14.02.2021 - 17:47
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    İzmit'te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

    İzmit'in Ömerağa Mahallesi'ne bağlı Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kural ihlali yaparak tramvay yolunda ilerleyen Nevin Ö. yönetimindeki 41 EC 243 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

    Park halindeki otomobile çarpan araç daha sonra bir iş yerinin vitrin camına çarparak durabildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevin Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmit te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı #1

    İzmit te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı #2

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