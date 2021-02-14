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İzmit'te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

İzmit'te kontrolden çıkan araç ortalığı birbirine kattı

Park halindeki bir otomobile ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarparak yaralanan yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.