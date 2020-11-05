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- İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü
İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü
- DHA
- 05.11.2020 - 12:24
- Güncelleme : 05.11.2020 - 13:57
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halk otobüsü sürücüsü İdris Derin, sadece yolcu indirebileceği durağa yanaştı.
Ancak durakta bekleyen yolculardan bazıları, yağmur nedeniyle halk otobüsüne bindi.
YOLCULARIN PARASINI İSTEDİ
Duraktan yolcu alabilecek otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. de Derin'in halk otobüsüne binerek, yolcuların parasını istedi.
Sürücü İdris Derin para vermedi. Ali D., "Terminalde görüşürüz" diyerek, otobüsten indi.
KÜFREDİP TOKATLADI
Bir süre sonra terminale gelen Ali D., sürücü İdris Derin'i beraberinde bulunan kişiler ile küfrederek tokatlamaya başladı. Darp olayı, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.
İdris Derin, kooperatif yöneticisi Ali D. ile beraberinde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.
İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü ViDEO