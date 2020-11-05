Dolar
8.4339
0.1472%
Euro
9.9977
1.1933%
Altın
1928.19
1.2263%
Borsa
1182.84
1.3009%
G. Altın
522.822
1.3513%
Bitcoin
126697
7.0381%
EXEN Coin
12.38
-0.16%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü

    İzmit'te halk otobüsü şoförü İdris Derin, yolcu alması yasak olan duraktan yağmur nedeniyle yolcu alınca, güzergahtaki otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 12:24
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 13:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halk otobüsü sürücüsü İdris Derin, sadece yolcu indirebileceği durağa yanaştı.

    Ancak durakta bekleyen yolculardan bazıları, yağmur nedeniyle halk otobüsüne bindi.

    YOLCULARIN PARASINI İSTEDİ

    Duraktan yolcu alabilecek otobüslerin bağlı olduğu kooperatifin yöneticisi Ali D. de Derin'in halk otobüsüne binerek, yolcuların parasını istedi.

    Sürücü İdris Derin para vermedi. Ali D., "Terminalde görüşürüz" diyerek, otobüsten indi.

    KÜFREDİP TOKATLADI

    Bir süre sonra terminale gelen Ali D., sürücü İdris Derin'i beraberinde bulunan kişiler ile küfrederek tokatlamaya başladı. Darp olayı, halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

    İdris Derin, kooperatif yöneticisi Ali D. ile beraberinde bulunan kişilerden şikayetçi oldu.

    İzmit'te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü ViDEO

    İzmit te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü #1

    İzmit te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü #2

    İzmit te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü #3

    İzmit te kooperatif yöneticisi halk otobüsü şoförünü dövdü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir