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İzmit'te kuyumcudan 32 bin TL'lik altın çalan hırsız yakalandı

İzmit'te kuyumcudan 32 bin TL'lik altın çalan hırsız yakalandı

Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 20 çocuk künyesi çalan kadın 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirse de polisten kaçamayarak İstanbul'da yakalandı.