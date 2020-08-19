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- İzmit'te kuyumcudan 32 bin TL'lik altın çalan hırsız yakalandı
İzmit'te kuyumcudan 32 bin TL'lik altın çalan hırsız yakalandı
- DHA
- 19.08.2020 - 17:21
- Güncelleme : 19.08.2020 - 17:21
İzmit’teki bir kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giren kadın, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği sırada, 20 çocuk künyesinin bulunduğu çekmecedeki tabakayı alıp kaçtı.
İş yeri çalışanları, 32 bin TL değerindeki künyelerin yerinde olmadığını fark edince polisi aradı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 1000'den fazla güvenlik kamerası kaydını inceledi.
İzmit'te kuyumcudan 32 bin TL'lik altın çalan hırsız yakalandı
5 KEZ KIYAFET, 4 KEZ OTOBÜS DEĞİŞTİRDİ
Görüntülerden hırsızlık şüphelisi kadını,n kuyumcudan çıktıktan sonra 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindiği, Gebze’de park ettiği otomobili ile İstanbul’a gittiği belirlendi.
66 SUÇTAN SABIKA KAYDI TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, kadının farklı illerden hakkında 15 ayrı arama kaydı ile 66 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.G. olduğunu saptadı.
İstanbul Sancaktepe’de izi bulunan kadının otomobili, polis ekiplerince durdurulmak istendi.
YAKALANDI
‘Dur’ ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan Y.G., yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan Y.G., çaldığı altınları evinin yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, kuyumcudan çalınan altınları ele geçirdi.
POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
Y.G.'nin kendisini yakalayan polisleri, bugüne kadar kimsenin kendisini yakalayamadığını söyleyerek tebrik ettiği öğrenildi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Y.G., adliyeye sevk edildi.