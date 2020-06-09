İzmit’te maskesiz kadına 790 lira ceza

Halk otobüsünde maske takmayan ve kendisini uyaran yolculara saldıran kadına, 790 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kadın, maskesiz halk otobüsüne bindi.

Otobüs şoförü kadına, maskesiz otobüse binemeyeceğini söyledi. Uyarılara aldırış etmeyen kadın, koltuğa oturarak maske takmayacağını dile getirdi.

ANBEAN KAMERADA

Duruma otobüste bulunan yolcular da tepki göstererek, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Maskesiz otobüse bindi, ortalığı birbirine kattı İZLE

“AL BAK TAKMIYORUM”

Şoför kadını tekrar uyararak, polis çağırmak zorunda kalacağını ifade ederken kadın, “Kapat çeneni, nasıl otobüse almıyorsun?” diyerek cevap verdi.

Daha sonra kadın, kendisini uyaran bir yolcuya da elindeki maskeyi göstererek, “Al bak takmıyorum.” dedi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Daha sonra kadın, kendisini görüntüleyen bir diğer yolcuya da saldırarak darbetmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan çocuklar ise büyük panik yaşadı. Araya girenler kadını sakinleştirmeye çalışsa da olay, karakolda bitti.

Yapılan inceleme sonrasında maske takmayı kabul etmeyen T.T. adlı kadına, Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilgili kanun maddesi gereği 790 TL idari para cezası uygulandı.