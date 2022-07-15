İzmit'te ödünç alınan araçla kaza yapan 2 gençten 1'i öldü

21 ve 19 yaşlarındaki arkadaşlar, tanıdıklarından aldıkları araçla gezerken kaza geçirdi. Şoför müdahalelere rağmen kurtarılamazken, arkadaşının durumun ağır olduğu öğrenildi.

İzmit'te gençlerin araba gezisi ölüm getirdi.

Yusuf Derin (21) ile Enes Karabulut (19) isimli arkadaşlar bir tanıdıklarından aldıkları 34 FA 5414 plakalı araç ile ilerlemeye başladı.

Malta Mahallesi'nde geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan araç savruldu

DHA'nın aktarımına göre kaldırıma çarpan araç ardından ise savrulmaya başladı.

Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

İzmit'te ödünç alınan araçla kaza yaptılar VİDEO



21 yaşındaki genç kurtarılamadı

Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.