Petrol
99.76
0.67%
Euro
17.5254
0.28%
Dolar
17.4435
0.08%
Altın
954.59
-0.45%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
361.062
3.18%
BTXN Coin
7.47
2.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    İzmit'te ödünç alınan araçla kaza yapan 2 gençten 1'i öldü

    21 ve 19 yaşlarındaki arkadaşlar, tanıdıklarından aldıkları araçla gezerken kaza geçirdi. Şoför müdahalelere rağmen kurtarılamazken, arkadaşının durumun ağır olduğu öğrenildi.
    • 15.07.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te ödünç alınan araçla kaza yapan 2 gençten 1'i öldü

    İzmit'te gençlerin araba gezisi ölüm getirdi.

    Yusuf Derin (21) ile Enes Karabulut (19) isimli arkadaşlar bir tanıdıklarından aldıkları 34 FA 5414 plakalı araç ile ilerlemeye başladı.

    Malta Mahallesi'nde geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç savruldu

    DHA'nın aktarımına göre kaldırıma çarpan araç ardından ise savrulmaya başladı.

    Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

    İzmit'te ödünç alınan araçla kaza yaptılar VİDEO

    21 yaşındaki genç kurtarılamadı

    Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmit te ödünç alınan araçla kaza yapan 2 gençten 1 i öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    15 Temmuz anma ilanı: İşgalcilere geçit vermedik
    Gündem

    15 Temmuz anma ilanı: İşgalcilere geçit vermedik

    Cristiano Ronaldo’ya Arabistan'dan teklif
    Transfer dosyası

    Cristiano Ronaldo’ya Arabistan'dan teklif

    Görüş Bildir