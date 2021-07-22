İzmit'te oksijene bağlıyken sigara içen kişi yaşamını yitirdi

İzmit’te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmeye kalkışan Alptekin Tekinalp (56), hayatını kaybetti.

İzmit’te bakımevinde kalan, nefes almakta zorluk çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi.

Oksijenin parlaması sonucu yaralananan Tekinalp, hastaneye kaldırıldı.

20 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin Tekinalp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin Tekinalp, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Alptekin Tekinalp’in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.