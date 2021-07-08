Durakta durmadığı öne sürülen şoförün, tartıştığı yolcuyu araçtan inerek dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını, şoför ise düğmeye basılmadığını iddia etti.

Bunun üzerine bağırmaya başlayan yolcu, şoförün üzerine yürüdü.

ARACI DURDURUP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Tartışma, şoförün aracı durdurmasıyla dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya art arda yumruk ve tekme attı. Olay araya girenlerin müdahalesiyle sonlandı. Şoför araca binip, seferine devam etti.

Yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmit'te otobüs şoförü, yolcuyu darbetti VİDEO