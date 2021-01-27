İzmit'te otopark'ta silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoparkın önünde duran A.İ.A. hareket halindeki araçtan açılan ateşte yaralanırken, bu sırada tesadüfen otoparkta bulunan M.Ü.O.'ye mermilerden biri isabet etti.

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerindeki Gökkuşağı İş Merkezi'nin otoparkında, beyaz bir araçla bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otoparkta bulunan A.İ.A.'ya doğru ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kolundan yaralanan A.İ.A., kanlar içerisinde yerde kalırken, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan M.Ü.O. ise kalçasından vuruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan A.İ.A. ve M.Ü.O., ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi yada kişilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.