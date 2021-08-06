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    İzmit'te park halindeki otomobil alev alev yandı

    Park halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobilin yanma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
    • DHA
    • 06.08.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 16:59
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    İzmit'te park halindeki otomobil alev alev yandı

    İzmit Erenler Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında duran ve İbrahim Işık’a ait 41 AHF 491 plakalı otomobilde, yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

    ALEVLER İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevleri görenlerin ihbarıyla, otoparka itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    Otomobilde ve yanında park halindeki diğer araçta hasar meydana geldi.

    İzmit'te park halindeki kamyon alev alev yandı VİDEO

    İzmit te park halindeki otomobil alev alev yandı #1

    İzmit te park halindeki otomobil alev alev yandı #2

    İzmit te park halindeki otomobil alev alev yandı #3

    İzmit te park halindeki otomobil alev alev yandı #4

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