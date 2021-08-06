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- İzmit'te park halindeki otomobil alev alev yandı
İzmit'te park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobilin yanma anı ise cep telefonu ile kaydedildi.
- DHA
- 06.08.2021 - 16:58
- Güncelleme : 06.08.2021 - 16:59
İzmit Erenler Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında duran ve İbrahim Işık’a ait 41 AHF 491 plakalı otomobilde, yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.
ALEVLER İTFAİYENİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevleri görenlerin ihbarıyla, otoparka itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Otomobilde ve yanında park halindeki diğer araçta hasar meydana geldi.
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