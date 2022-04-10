İzmit'te parktaki savaş uçağına yazı yazılmasına tepki

Şehit Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi'nin adını taşıyan savaş uçağına yapılan karalamalar tepki çekti.

Kocaeli İzmit Seka Park Sahili’nde bulunan bir tepe, şehit adıyla anılmaya başlandı.

1968 yılında Samsun'da görev uçuşu yaparken uçağın düşmesi sonucu şehit olan Havacı Pilot Üsteğmen Hasan Tanrıverdi’nin ismi, İzmit'teki tepede anılıyor.

Şehidin adının anıldığı alana Eskişehir’den getirilen F-4 tipi savaş uçağı yerleştirildi.

Üzerine yazılar yazdılar

2007 yılında tamamlanan parkta bulunan F-4 tipi savaş uçağı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görürken, uçağın gövdesinin farklı noktalarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazılıp tahrip edildiği görüldü.

"Hava kuvvetlerimiz tarih yazmıştı zaten"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasar gören uçağın fotoğraflarını “Yazı yazmanıza gerek yok! Hava kuvvetlerimiz de tarih yazmıştı zaten” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Yazılar, belediye ekiplerince silinip temizlenecek.

































