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    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler

    İki kişi, kendilerini takip eden grubun bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, saldırganlardan birinin kalabalığın üzerine doğru koştuğu görüldü.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 13:52
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    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi’nde Ş.A. ve E.E., kendilerini takip eden bir grup tarafından bıçaklandı.

    Dün saat 19.00 sıralarında bıçaklanan gençleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan gençler Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Gençlerin bıçakla anları ve zanlıların çevreye yaşattıkları korku güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    Görüntülerde iki kişinin yolda yürüdükleri ve arkalarından kadınların da içinde bulunduğu grubun takip ettiği görülüyor.

    KALABALIĞIN ÜZERİNE KOŞTU

    Arkada yürüyen zanlılardan biri, çıkardığı bıçağı önünde yürüyen gence hiçbir şey söylemeden savuruyor.

    Bir başka zanlı da önce diğer şahsa yumruk atıyor, yere düşen genç hem bıçaklanıyor, hem de tekmeleniyor.

    Elinde bıçak olan zanlılardan biri, kalabalığın üzerine koşarak dehşet yaşatıyor.

    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler #1

    POLİS KAÇAN 2 ZANLIYI ARIYOR

    Polis ekipleri kaçan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler #2

    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler #3

    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler #4

    İzmit’te takip ettikleri 2 kişiyi bıçaklayıp, yerde tekmelediler #5


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