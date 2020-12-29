İzmit'te tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi

İzmit'te yediemin otoparkında eski çekiciyi tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu, hareketlenen aracın altında kalarak, hayatını kaybetti.

İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yediemin otoparkında meydana gelen olayda, eski çekiciyi tamir etmeye çalışan 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, aracın altına girdi.

Bu sırada araç hareketlenince Haşiloğlu, altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

ARACIN ALTINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekibi, Haşiloğlu'nu aracın altından çıkardı. Sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Haşiloğlu’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.















