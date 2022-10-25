Genç teknisyenin tamir etmek için tezgaha bıraktığı telefon patlayarak alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit'te telefoncu dükkanında facianın eşiğinden dönüldü.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, telefon tamircisinde çalışan teknisyen Mehmet Doğanay'ın tezgaha bıraktığı telefonun bataryası aniden patladı.

Ellerinde yanıklar oluştu

Büyük korku yaşayan Doğanay, alev alev yanan telefonu yere atarak söndürdü.

DHA'nın aktarımına göre, müdahale sırasında ellerinde yanıklar oluşan genç teknisyenin o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmit'te tamirciye bırakılan telefon patladı VİDEO



"Kullanıcı bataryasını değiştirmemizi istemişti"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Vezir Ekin, "Teknisyen arkadaşımız tamire gelen telefonu kenara koyuyor. Elinde çalıştığı başka bir cihaz varken patlama yaşanıyor. Patlayan telefon da batarya şişme şikayetiyle gelmişti, kullanıcı da bataryasını değiştirmemizi istemişti bizden. O esnada birden patladı ve alev aldı. Ben o sıra kapının önündeydim, alevi görünce direkt yangın tüpünü alıp geldim. Zaten arkadaşımız cihazı yere atıp hava ile temasını kesiyor. Elinde yanıklar olduğu için bugün çalışmıyor. Bir telefonun bataryası uzun süre dayanmıyorsa ya da şişme belirtisi gösteriyorsa mutlaka o batarya değişmeli." dedi.





















