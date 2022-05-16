- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu
İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu
Sanayi Mahallesi üzerinde bulunan atölyede, tartıştığı yeğenini bacağından vuran şahıs kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.
- 16.05.2022 - 18:02
İzmit'in Sanayi Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde, Hikmet D. yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı.
Giderek alevlenen tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan Hikmet D. silah çekti.
Yeğenini bacağından vurup kaçtı
Kurşun yağmuruna tutulan Yunus D., bacağından yaralanırken, Hikmet D. olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.’yi Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Saldırgan, ekiplerce yakalandı
Hikmet D. ise yaklaşık yarım saat sonra Başiskele’de üzerinde 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Hastaneye kaldırılan Yunus D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.