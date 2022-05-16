Petrol
112.13
0.52%
Euro
16.20
0.53%
Dolar
15.55
0.48%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2395
-0.98%
Bitcoin
470.654
-1.96%
BTXN Coin
12.68
-4.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu

    Sanayi Mahallesi üzerinde bulunan atölyede, tartıştığı yeğenini bacağından vuran şahıs kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.
    • 16.05.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit'te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu

    İzmit'in Sanayi Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde, Hikmet D. yeğeni Yunus D. ile tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışma sonrasında öfkesine hakim olamayan Hikmet D. silah çekti.

    Yeğenini bacağından vurup kaçtı

    Kurşun yağmuruna tutulan Yunus D., bacağından yaralanırken, Hikmet D. olay yerinden kaçtı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yunus D.’yi Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Saldırgan, ekiplerce yakalandı

    Hikmet D. ise yaklaşık yarım saat sonra Başiskele’de üzerinde 2 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

    Hastaneye kaldırılan Yunus D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #1

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #2

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #3

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #4

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #5

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #6

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #7

    İzmit te tartıştığı yeğenini bacağından vurdu #8


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti
    Emlak

    Demir fiyatları mayıs ayında düşüşe geçti

    Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim özlemi
    Futbol

    Galatasaraylı futbolcuların Fatih Terim özlemi

    Görüş Bildir