İzmit'te tartıştıkları kişiyi döverek öldüren 6 şahsa 18 yıl hapis istemi

35 yaşındaki Okan Yalın'la sokak ortasında yaptıkları tartışmanın ardından Yalın'ı döverek öldürmekle yargılanan 6 şahsa, 18'er yıl hapis talep edildi.

1 Aralık 2020'de İzmit Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi üzerinde 35 yaşındaki Okan Yalın, cadde üzerinde tartıştığı grubun taşlı sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yalın'ın aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi mahkemeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANDI

Mahkeme, Esra Korkut ile Ramazan Çevik'in tutuksuz yargılanmasına, Tekin Korkut, Sibel Korkut, Kemal Korkut ve Hüseyin Korkut'un tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

DAVASI GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili dava bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar Tekin Korkut, Sibel Korkut, Kemal Korkut ve Hüseyin Korkut ile tutuksuz sanık Esra Korkut hazır bulunurken, başka bir suçtan dolayı tutuklanan Ramazan Çevik ise SEGBİS ile bağlandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyetinin sanık ve avukatların son savunmalarını almasının ardından savcı, mütalaa verdi. Mütalaada sanıkların kapıldıkları haksız tahrik etkisiyle sopa, bıçak, tüfek gibi şeyleri kullanarak fikir birliği içerisinde Okan Yalın'ı darbederek yaraladıklarını vurgulayan savcı, sanıkların her birinin 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının savunma hazırlamak amacıyla süre istemesi üzerine duruşma, 28 Aralık tarihine ertelendi.

















