İzmit'te tünele sıkılan sivrisinek ilacı koku rahatsızlığı yaşattı

D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması nedeniyle sisle kaplandığı için kapanan Seka Tüneli, ulaşıma tekrar açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı.

Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı.

TÜNEL 45 DK ARADAN SONRA TEKRAR AÇILDI

Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlandı.

Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

































