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İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi

İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi

Yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yapan sürücü, sopayla dövülerek hastanelik oldu.