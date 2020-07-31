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    İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi

    Yolda radar olduğu konusunda uyarmak için önünde giden aracın sürücüsüne selektör yapan sürücü, sopayla dövülerek hastanelik oldu.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 14:04
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    İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi

    İzmit'in Yeşilova Mahallesi'ne bağlı Solaklar Sapağı'nda otomobili ile seyir halinde olan Muhsin Ersin, önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı.

    Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü Muhsin Ersin’e “Neden selektör yapıyorsun” diye tepki gösterince tartışma çıktı.

    BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin’i dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi #1

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    İsmi öğrenilemeyen sürücü ise gözaltına alındı.

    İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi #2

    İzmit'te uyarı için selektör yapan sürücü darbedildi #3

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