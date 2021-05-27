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    İzmit'te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi

    İzmit TEM Otoyolu’nda yangın panosuna çarpan motosiklet metrelerce sürüklenirken, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 18:00
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    İzmit'te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda, sürücüsü öğrenilemeyen 07 FZN 79 plakalı motosiklet kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan motosiklet, tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı.

    50 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

    İzmit'te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi VİDEO

    İzmit te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi #1

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayata döndürülemedi.

    Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Yolda kaza sebebiyle yoğunluk oluştu.

    İzmit te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi #2

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