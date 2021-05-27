İzmit TEM Otoyolu’nda yangın panosuna çarpan motosiklet metrelerce sürüklenirken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda, sürücüsü öğrenilemeyen 07 FZN 79 plakalı motosiklet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan motosiklet, tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet üzerindeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İzmit'te, yangın panosuna çarpan motosiklet sürüklendi VİDEO





YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hayatını kaybettiği belirlenen vatandaş ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen, hayata döndürülemedi.

Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Yolda kaza sebebiyle yoğunluk oluştu.



