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    İzmit'te yolcu otobüsleri çarpışınca 8 kişi yaralandı

    Yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 18:51
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    İzmit'te yolcu otobüsleri çarpışınca 8 kişi yaralandı

    İzmit'teki Alikahya mevkisinden Ankara yönüne giden Feyyaz Özel yönetimindeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Süleyman Dicle yönetimindeki 34 CBL 477 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

    Kazada, şoför Feyyaz Özel ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi Taşdemir, Melahat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Fatma Öztoprak ve Hatice Sütçü yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    ARAÇ KURUĞU OLUŞTU

    Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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    İzmit te yolcu otobüsleri çarpışınca 8 kişi yaralandı #10

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