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- İzmit'te yolcu otobüsleri çarpışınca 8 kişi yaralandı
İzmit'te yolcu otobüsleri çarpışınca 8 kişi yaralandı
Yolcu otobüsünün aynı yöne giden yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 29.05.2021 - 18:51
İzmit'teki Alikahya mevkisinden Ankara yönüne giden Feyyaz Özel yönetimindeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Süleyman Dicle yönetimindeki 34 CBL 477 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, şoför Feyyaz Özel ile aynı otobüsteki yolcular Şinasi Taşdemir, Melahat Gerçin, Fikri Alkan, Yusuf Seçer, Firdevs Seçer, Fatma Öztoprak ve Hatice Sütçü yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
ARAÇ KURUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.