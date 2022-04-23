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    İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü

    Kandıra yolunda ilerlerken kontrolden çıkan araç, KGM kamyonetine, ardından otomobile çarptı. Kameraya yansıyan korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
    • 23.04.2022 - 13:19
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    İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü

    İzmit-Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde ilerleyen Recep Çalık yönetimindeki 41 ADM 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 BBL 752 plakalı kamyonete çarpan Çalık, Sabri Çakıroğlu idaresindeki 41 AHA 802 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada 2 kişi can verdi

    Kazada Kandıra'ya bağlı Sarnıçlar Mahallesi muhtarı olan Recep Çalık ile diğer otomobil sürücüs Sabri Çakıroğlu hayatını kaybetti. Çakıroğlu'nun eşi İlknur Çakıroğlu ise yaralandı.

    Korkunç kaza kamerada

    Yaşanan korkunç kaza kameralara yansırken, görüntülerde Çalık’ın kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyonete çarptığı görüldü.

    DHA'nın haberine göre, kaza sonrasındaki görüntülerde ise bir özel halk otobüsünün kaza yerinde durduğu ve içerisindekilerin kazaya karışanlara yardım etmeye çalıştığı yer aldı.

    İzmit'te zincirleme kaza: 2 ölü

    İzmit te zincirleme kaza: 2 ölü #1

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