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İzmit'teki kafede nargile içip oyun oynayan 16 kişiye ceza kesildi

İzmit'teki kafede nargile içip oyun oynayan 16 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın bir araya gelerek nargile içen ve oyun oynayan 16 şahsa para cezası uygulandı.