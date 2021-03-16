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- İzmit'teki kafede nargile içip oyun oynayan 16 kişiye ceza kesildi
İzmit'teki kafede nargile içip oyun oynayan 16 kişiye ceza kesildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın bir araya gelerek nargile içen ve oyun oynayan 16 şahsa para cezası uygulandı.
- DHA
- 16.03.2021 - 16:59
- Güncelleme : 16.03.2021 - 17:09
İzmit’te,koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir kafede oyun oynandığı ve nargile içildiği ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
16 KİŞİYE CEZA VERİLDİ
Kafeye düzenlenen baskında, aralarında işletme sahibinin de olduğu 16 kişiye maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri, oyun oynayıp nargile içtikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
İzmit'teki kafede nargile içip oyun oynayan 16 kişiye ceza kesildi VİDEO