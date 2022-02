İzmit’teki ‘ölüm rampası’ korkutuyor

Vatandaşlar tarafından 'ölüm rampası' olarak bilinen Santral Kavşağı'nda trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Meydana gelen kazalar can almaya devam ederken, vatandaşlar ise çözüm istiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Santral Kavşağı'nda sık sık trafik kazaları meydana geliyor.

Çok sayıda ölümlü kazaya sebep olduğu için vatandaşlar tarafından bu kavşak 'ölüm rampası' olarak adlandırılıyor.

Rampa boyunca konulan uyarı tabelalarına ve EDS'ye rağmen yasağı dikkate almayan ağır tonajlı araçların sürücüleri, hem kendi hem de başka vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kavşakta sadece ağır tonajlı araçlar değil; yağışlı havalarda otomobiller de kaza yapabiliyor.

Dün gece saatlerinde havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak önce kaldırıma çarptı, sonra yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düştü.

Meydana gelen feci kazada otomobil içerisinde bulunan anne ile baba hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızları ise ağır yaralandı.

“BU RAMPANIN İNİŞLERE KAPATILMASI LAZIM”

Vatandaşlar, bölgedeki kazaların son bulmasını istiyor…

Santral Kavşağı'nda meydana gelen çok sayıda kazaya şahit olduğunu söyleyen esnaf Beytullah Başkurt, “Bu yol, yapıldığından bu yana 14 tane cana mal oldu. Bu ölüm rampasının muhakkak bir çözüme kavuşturulması lazım. Yoksa teker teker yine canlar gidecek. Mahalle halkı olarak yetkililerden bu yola çözüm bulmalarını istiyoruz. Yukarıda ışıklı tabelalarla bir nebze çözüm bulundu. Gerekirse emniyet mensupları yukarıda bekliyor. Şoförlerin riayet etmemeleri bu çözüme ket vuruyor. Benim kanaatim, bu rampanın inişlere kesinlikle kapanması gerektiği. Bu rampanın sadece çıkış rampası olmasını istiyorum. Ayrıca, yüksek tonajlı araçların buradan geçmemesi lazım.” şeklinde konuştu.

“KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KORKUYORUZ”

Taksi şoförü Furkancan Sezer ise “Neredeyse her hafta burada kaza oluyor. Yağmurlu havalarda sürücülerin temkinli inmelerini istiyoruz. Yetkililerden de tedbir alınmasını istiyoruz. Hep ölümlü kazalar oluyor. Dün gece de meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kendimiz de buradan inmeye çekiniyoruz. Müşteri buradan inmek istiyor ama biz inmek istemiyoruz. Yetkililerden sadece önlem alınmasını istiyoruz. İnşallah düzelmesini umut ediyoruz. Yüksek tonajlı araçlar için yukarıda levhalar, uyarılar da var. Ama bazen şehrin yabancısı olanlar geliyor. Şehir dışından geldikleri için bilmiyorlar aslında 3-4 tane büyük levha var, görmeleri lazım. O kamyonlar, yüksek araçlar burada devrilip, başka araçlara zarar verebiliyor. Biz burada kırmızı ışıkta beklerken korkuyoruz. Dikiz aynasından arkamızı kontrol ediyoruz. Gözetlemek zorundayız, can taşıyoruz. Can güvenliğimiz için tedbir alınmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.