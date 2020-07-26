İznik Gölü’nde kaybolan yeğenin de cesedi bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğeni bir süre sonra gözden kaybolurken, babanın ardından yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldı.

İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı.

BABA VE YEĞENİ DE DİBE BATTI

İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı.

İKİZLER KURTARILDI, BABA İLE OĞLU KURTARILAMADI

12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. İkiz kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen balık adamlar ve kurtarma ekipleri, kısa süre sonra 36 yaşındaki babanın ardından, 16 yaşındaki Abdullah’ın da cansız bedenine ulaştı.