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    İznik Gölü'nde korkutan yangın

    Bölgedeki sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 3 saatin sonunda söndürüldü. Yangında, 60 dönüm arazi kül oldu.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 16:33
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    İznik Gölü'nde korkutan yangın

    İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

    Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için çevre ilçelerden de takviye ile birlikte çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri bölgeye sevk edildi.

    Yangın müdahale sonucu kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    60 DÖNÜM ARAZİ KÜL OLDU

    Toplam 60 dönümlük alanın kül olduğu öğrenilirken, jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    İznik Gölü'nde korkutan yangın: 60 dönüm arazi kül oldu

    İznik Gölü nde korkutan yangın #1

    İznik Gölü nde korkutan yangın #2

    İznik Gölü nde korkutan yangın #3

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